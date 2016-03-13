Сафонов: «Если «Локомотив» все еще хочет попасть в еврокубки, в матче с «Уфой» очки терять нельзя»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей игре 20 тура российской Премьер-лиги между московским «Локомотивом» и «Уфой» успех со счетом (2:0) будут праздновать железнодорожники.

«Локомотив» и «Уфа» являются командами разного уровня, да и железнодорожникам нельзя терять очки, если они еще теплят надежду оказаться в зоне еврокубков. Когда, если не сейчас, добиваться положительного результата.», - сказал Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 20 тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».