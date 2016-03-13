Прудников: «Спартак» точно не заслужил победу»

Нападающий «Амкара» Александр Прудников считает незаслуженной победу «Спартака» (2:1) над его командой в матче 20-го тура РФПЛ.

«Мы свои ошибки допустили, поэтому и проиграли. Свои моменты не забили. Точно незаслуженная победа «Спартака». Может быть ничья... Последний пенальти для меня такой спорный.

За «Спартаком» слежу, но свое мнение оставлю при себе. При всем уважении, я в первый раз видел, чтобы «Спартак» держал мяч на угловом флажке в матче с «Амкаром». Для меня это странно», - сказал Прудников.