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Прудников: «Спартак» точно не заслужил победу»

13 марта 2016, 08:21
6

Нападающий «Амкара» Александр Прудников считает незаслуженной победу «Спартака» (2:1) над его командой в матче 20-го тура РФПЛ.

«Мы свои ошибки допустили, поэтому и проиграли. Свои моменты не забили. Точно незаслуженная победа «Спартака». Может быть ничья... Последний пенальти для меня такой спорный.

За «Спартаком» слежу, но свое мнение оставлю при себе. При всем уважении, я в первый раз видел, чтобы «Спартак» держал мяч на угловом флажке в матче с «Амкаром». Для меня это странно», - сказал Прудников.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Прудников Александр
Комментарии (6)
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Aztec58
1457847460
Ага, в тон Гаджиеву, ну с вами всё ясно.
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REDWHITE_
1457850107
музыка народная, слова Гаджиева
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REDWHITE_
1457850352
мнение Слона неинтересно
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slavа0508
1457858461
Ну а зачем тогда Амкар после забитого гола засел в оборону и не вылазил оттуда,,,играли бы всю игру тогда может и не победил бы Спартак,а так всё логично кто хотел тот и победил
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slavа0508
1457858924
Ненаучившись достойно принемать порожения,,,то не когда к тебе и не придут БОЛЬШИЕ победы
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