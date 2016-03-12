Гаджиев: «Судья не заметил нарушения в штрафной «Спартака»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев оценил действия своих подопечных в матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака».

«Матч получился в целом неплохой для обеих команд. Не готов говорить за «Спартак», но мне показалось, он играл неплохо. Мы тоже. Но можем лучше. Вот замены не сработали. Шаваев не вписался, Джикия… В прошлом матче они действовали успешнее. Плюс сказалась травма Огуде, а во втором тайме заменили из-за повреждения Йовичича.

Ну, и конечно, пенальти… Хорошо, руку на плечо наш игрок Зе Луишу закидывал. Но если уж судья назначил пенальти, то потом ведь был похожий эпизод в штрафной «Спартака», с Боккетти. Но там нарушения судья не заметил», – сказал Гаджиев.