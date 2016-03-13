РФПЛ. «Локомотив» одолел «Уфу»

В матче 20-го тура РФПЛ «Локомотив» в родных стенах сломил сопротивление «Уфы» – 2:0. Победу железнодорожникам принесли гол с пенальти в исполнении вышедшего на замену Владислава Игнатьева и мяч Александра Самедова под занавес встречи.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Локомотив (Москва) – Уфа – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Игнатьев, 56 (с пенальти); 2:0 – Самедов, 90.

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Дюрица, Пейчинович, Денисов, Михалик (Тарасов, 84), Самедов, Касаев (Игнатьев, 46), Коломейцев, Миранчук (Ндинга, 80), Хенти.

Уфа: Шелия, Аликин, Никитин, Сысуев, Зубарев (Сафрониди, 70), Стоцкий, Пауревич, Зинченко, Кротов (Ханджич, 46), Карлос, Марсиньо (Фомин, 75).

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

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