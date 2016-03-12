Арустамян: «Конте мог возглавить «Спартак», но требовал зарплату в шесть миллионов в год»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что нынешний главный тренер сборной Италии Антонио Конте в свое время мог возглавить «Спартак», однако не сумел договориться с москвичами по зарплате.

«Близок Конте был и к России. За несколько недель до назначения Мурата Якина в «Спартак» Антонио встречался с Леонидом Федуном. Разговор у них состоялся обстоятельный: Конте требовал большую зарплату, в районе шести миллионов евро, но в общем был не прочь возглавить «Спартак». Не знаю, много ли в этих славах бравады и готов ли был в итоге Конте поменять Италию на «Спартак», – рассказал Арустамян.

Отметим, что на данный момент Конте является основным кандидатом на пост главного тренера «Челси».