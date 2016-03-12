Веденеев: «Низкий уровень РФПЛ не позволяет нашим клубам рассчитывать на высокие места в Европе»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках. Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов сине-бело-голубые уступили «Бенфике», в 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» не справился с «Фенербахче», а «Краснодар» не прошел «Спарту».

– Конечно, поражения «Краснодара» и «Зенита», а еще раньше фиаско в групповом турнире ЦСКА, не случайность. Уровень чемпионата России достаточно низок, чтобы рассчитывать на более высокие результаты в Европе. Слишком уж мало у нас матчей высокого накала, с максимальным сопротивлением. Потому наши команды оказываются не готовы к тому, чтобы конкурировать с соперниками, которым каждую неделю приходится серьезно бороться за победы.

– И что же с этим делать?

– Быстро здесь ничего не поменяешь. Мы этот момент проспали. Обратите внимание, подобное происходит и в баскетболе, и отчасти в хоккее. Сильные команды есть, но молодежь на ведущие роли почти не выходит, опытных игроков не поджимает. С молодыми футболистами в составе побеждать невозможно – не позволяет их уровень. Есть ограниченная группа российских игроков, которые достигли достаточно высокого уровня. Но так как серьезной конкуренции у них нет, они в чемпионате страны могут позволить себе играть не в полную силу. Вот мы и пропускаем решающие голы то на 85-й минуте, то на 90-й. Не привыкли футболисты в наших клубах к максимальной концентрации на протяжении всего матча. Будь по-другому, возможности российских клубов в еврокубках были бы намного выше. Представьте спортсмена, проводящего за сезон по 30-40 матчей с равными соперниками. Такого обыграть очень сложно.