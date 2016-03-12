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  • Веденеев: «Низкий уровень РФПЛ не позволяет нашим клубам рассчитывать на высокие места в Европе»

Веденеев: «Низкий уровень РФПЛ не позволяет нашим клубам рассчитывать на высокие места в Европе»

12 марта 2016, 12:11
11

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках. Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов сине-бело-голубые уступили «Бенфике», в 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» не справился с «Фенербахче», а «Краснодар» не прошел «Спарту».

Конечно, поражения «Краснодара» и «Зенита», а еще раньше фиаско в групповом турнире ЦСКА, не случайность. Уровень чемпионата России достаточно низок, чтобы рассчитывать на более высокие результаты в Европе. Слишком уж мало у нас матчей высокого накала, с максимальным сопротивлением. Потому наши команды оказываются не готовы к тому, чтобы конкурировать с соперниками, которым каждую неделю приходится серьезно бороться за победы.

– И что же с этим делать?

– Быстро здесь ничего не поменяешь. Мы этот момент проспали. Обратите внимание, подобное происходит и в баскетболе, и отчасти в хоккее. Сильные команды есть, но молодежь на ведущие роли почти не выходит, опытных игроков не поджимает. С молодыми футболистами в составе побеждать невозможно – не позволяет их уровень. Есть ограниченная группа российских игроков, которые достигли достаточно высокого уровня. Но так как серьезной конкуренции у них нет, они в чемпионате страны могут позволить себе играть не в полную силу. Вот мы и пропускаем решающие голы то на 85-й минуте, то на 90-й. Не привыкли футболисты в наших клубах к максимальной концентрации на протяжении всего матча. Будь по-другому, возможности российских клубов в еврокубках были бы намного выше. Представьте спортсмена, проводящего за сезон по 30-40 матчей с равными соперниками. Такого обыграть очень сложно.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар
Комментарии (11)
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ФК Зенит всея Руси
1457774172
Тупая и недальновидная политика руководства РФПЛ не позволяет нашим клубам рассчитывать на высокие места в Европе.
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Zeff
1457775139
Легионеры развалили наш футбол.
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Aztec58
1457775831
Всё так, но и в перспективе ничего не светит, ага. Вот наиграются олигархи в футбол, остынут, тогда можно будет и к родной почве обратиться, хотя в советские времена и почва больших высот не гарантировала, ага.
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Schmitt
1457779256
До зимней паузы наши клубы были еще более- менее. Пусть играют на крытых стадионах зимой даже на нейтральной территории! Наши футболисты 4-5 месяцев на сборах загорают лежат только!
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kotmyshka
1457779578
В таблице коэффициентов Россия на 7-м месте, Португалия на 6-м, Турция на 11-м, Чехия на 13-м. Вряд-ли уровень нашего чемпионата ниже, чем чемпионаты команд, которым наши команды проиграли.
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Garrincha58
1457786069
один тупо высказался а эти на ветке еще тупее
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Taps
1457798420
На хрена нам эта Гейропа ? Нам и своего отличного чемпионата хватает.
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ZENIT GOAL
1457813530
Ну а фигли - надо больше ведущих игроков у конкурентов покупать кое-кому... Хорошо устроились,вообще - и легов за 100 миллионов единственные в стране могут себе позволить,и лучших отечественных футболистов могут переманить в любой момент.Сами понижают уровень чемпионата, и при этом не могут обыграть резервный состав Бенфики .И при этом, постоянно кто-то другой виноват!
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