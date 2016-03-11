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Гаджиев: «Поражение «Спартака» нам не на руку»

11 марта 2016, 10:11
6

Наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что поражение «Спартака» от ЦСКА усложнит его команда задачу.

«Нам нужно добавлять по сравнению с матчем с «Анжи», это непросто будет сделать, но нужно. Для нас не очень хорошо, что свой предыдущий матч «Спартак» проиграл ЦСКА и на красно-белых обрушилась критика. Это означает, что сейчас они соберут все силы, достанут дополнительные силы из резерва и матч с ними будет чрезвычайно сложным», - сказал Гаджиев.

«Амкар» в турнирной таблице РФПЛ расположился на 10-й строчке.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Россия Амкар-Пермь Спартак Гаджиев Гаджи
Комментарии (6)
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ФК Зенит всея Руси
1457682908
Ниччо, справитесь.
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hodyrev
1457683669
Не удивлюсь если ничейка будет или амкар выйграет,после матчей спартака уже ничем не удивишь)
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sined1951
1457683950
Если будете играть в высокий прессинг, как с Динамо в кубке, то выиграите.
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serhz
1457684626
Чего испугался -от Спартака уже лет 15 -одно название осталось-если уже их боитесь нечего делать в Премьер-лиге.
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REDWHITE_
1457685086
кто хочет выиграть деньжат, ставьте 3-1 на Спартак. Не слушайте малолеток конебомжей.
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Aztec58
1457796111
Заголовок по вине редактора получился весьма интригующим, ага.
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