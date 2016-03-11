Гаджиев: «Поражение «Спартака» нам не на руку»

Наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что поражение «Спартака» от ЦСКА усложнит его команда задачу.

«Нам нужно добавлять по сравнению с матчем с «Анжи», это непросто будет сделать, но нужно. Для нас не очень хорошо, что свой предыдущий матч «Спартак» проиграл ЦСКА и на красно-белых обрушилась критика. Это означает, что сейчас они соберут все силы, достанут дополнительные силы из резерва и матч с ними будет чрезвычайно сложным», - сказал Гаджиев.

«Амкар» в турнирной таблице РФПЛ расположился на 10-й строчке.