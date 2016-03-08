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МЛС. Гол и голевой пас Джовинко помог «Торонто» обыграть «Н.Й. Ред Буллз» и другие результаты

8 марта 2016, 11:31
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В матче 1-го тура МЛС «Н.Й. Ред Буллз» со счетом 0:2 уступил «Торонто».

В других встречах «Нью-Йорк Сити» в упорной борьбе одолел «Чикаго Файр», «Орландо Сити» не удержал преимущество в два мяча и сыграл вничью с «Реал Солт-Лейком», «Хьюстон» поделил очки с «Нью-Инглэнд Революшн», «Сан-Хосе» минимально обыграл «Колорадо», «Даллас» со счетом 2:0 обыграл «Филадельфию Юнион», «Портленд» одержал победу над «Коламбусом», «Ванкувер Уайткепс» проиграл «Монреаль Импакт», «Канзас Сити» был сильнее «Сиэтл», «Лос-Анджелес Гэлакси» разгромил «Ди Си Юнайтед».

Чемпионат США. МЛС. 1-й тур

Н.Й. Ред Буллз – Торонто – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Джовинко, 82; 0:2 – Дельгадо, 90.

Чикаго Файр – Нью-Йорк Сити – 3:4 (1:3)

Голы: 0:1 – МакНамара, 10; 1:1 – Кочиш, 19; 1:2 – Тэйлор, 29; 1:3 – Шелтон, 36; 2:3 – Игбоананике, 49; 2:4 – Дискеруд, 63; 3:4 – Аккам, 72.

Орландо Сити – Реал Солт-Лейк – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Плата, 26; 0:2 – Плата, 66; 1:2 – Ларин, 90; 2:2 – Винтер, 90.

Хьстон – Нью-Инглэнд Революшн – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Факундес, 3; 1:1 – Майдана, 45; 2:1 – Венгер, 50; 2:2 – Дэвис, 52; 3:2 – Барнс, 77; 3:3 – Кобаяши, 90.

Сан-Хосе – Колорадо – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Вондоловски, 46.

Даллас – Филадельфия Юнион – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кастильо, 22; 2:0 – Уррути, 79.

Портленд – Коламбус – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Валери, 23; 1:1 – Игуаин, 68; 2:1 – Ади, 79.

Ванкувер Уайткепс – Монреаль Импакт – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Пьятти, 19; 0:2 – Одуро, 42; 1:2 – Харви, 45; 1:3 – Пьятти, 88; 2:3 – Уостон, 99.

Сиэтл – Канзас Сити – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Коэльо, 73.

Лос-Анджелес Гэлакси – Ди Си Юнайтед – 4:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Нигл, 5; 1:1 – Стерес, 54; 2:1 – Мэги, 64; 3:1 – Кин, 83; 3:1 – Мэги, 87.

Календарь МЛС

Турнирная таблица МЛС

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Весь мир
Комментарии (1)
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grafff
1457426593
Н.Й. Ред Буллз – Торонто – 0:2 (0:0) Голы: 0:1 – Джовинко, 82; 0:2 – Дельгадо, 90. ДУБЛЬ ДЖОВИНКО ))))))
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