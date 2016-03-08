Зидан: «Реал» будоражит мысль о возможной победе в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой» заявил, что у римской есть шансы в этой игре. Напомним, в первой встрече мадридский клуб одержал победу со счетом 2:0. Ответный матч пройдет сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:45.

«Конечно, нас будоражит мысль о возможной победе в турнире, однако сейчас нужно думать о непростом предстоящем матче. У «Ромы» хорошая команда, однако меня больше заботят наши действия. Соперник располагает классными нападающими, поэтому мы можем вылететь, если не сделаем свою работу хорошо.

Я считаю, что всегда самый важный матч – следующий. Подобные игры здорово переживать в качестве тренера, чувства даже не описать словами. В предстоящей встрече нам нужно будет обороняться, когда у нас не будет мяча, и стараться атаковать, когда мяч снова будет у нас. Не стоит думать, что у «Ромы» уже нет шансов», – сказал Зидан.