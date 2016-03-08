Венгер: «Еще рано говорить о том, кто станет чемпионом АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что пока рано говорить о том, кто завоюет чемпионское звание в этом сезоне.

«Мы не опускаем руки в борьбе за титул, будем прилагать все усилия для победы до самого финиша чемпионата.

Напомню, мы дважды праздновали победу в матчах с «Лестером». Так что, против них мы сделали все, что могли. Людям стоит обратить внимание не только на нас, но и на остальные команды.

Еще рано говорить о завершении борьба за чемпионство в АПЛ.

Критика? Я думаю, мнение – это всего лишь мнение. Я делаю свою работу, и однажды кто-то придет на мое место также, как и на ваше.

Я делаю все, что в моих силах, чтобы «Арсенал» после меня остался в как можно лучшем состоянии, и чтобы мой преемник имел хорошую основу для работы», – сказал Венгер.

Напомним, на данный момент «Арсенал» располагается на третьей строчке в таблице, отставая от лидирующего «Лестера» на восемь очков.