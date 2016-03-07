Мутко: «За сборную России Фернандес на Евро-2016 точно не сыграет»

Глава РФС Виталий Мутко отметил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес точно не примет участия в Евро-2016 в составе сборной России. Напомним, сегодня бразилец начал процесс получения российского гражданства.

«Хорошо, что Фернандес подал документы на получение гражданства РФ, но я пакет документов пока не видел. В любом случае, на ближайшем чемпионате Европы он сыграть не сможет, так как в этом вопросе должны быть соблюдены все правила и нормативы ФИФА», – сказал Мутко.

Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремио» в 2012-м году. Всего в составе армейского клуба игрок провел 116 матчей и забил два гола.