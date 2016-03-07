Газзаев: «Основной конкурент ЦСКА в борьбе за чемпионство – «Ростов», а не «Зенит»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал «Ростов» главным конкурентом армейцев в борьбе за чемпионство. Отметим, что москвичи возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, донской клуб отстает от них на три балла и располагается на второй строчке.

«Сейчас становится ясно, что основным конкурентом ЦСКА в борьбе за чемпионство является «Ростов», а не «Зенит», который все привыкли видеть в этой роли. Тем более следующий матч армейцам играть как раз в Ростове. Игра будет принципиальной, поскольку ростовчане впервые имеют возможность побороться за титул. Весь регион сегодня живет интересами своего клуба. Шанс побороться за чемпионство и место в Лиге чемпионов – это огромная мотивация для игроков «Ростова», – сказал Газзаев.