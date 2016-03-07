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  • Газзаев: «Основной конкурент ЦСКА в борьбе за чемпионство – «Ростов», а не «Зенит»

Газзаев: «Основной конкурент ЦСКА в борьбе за чемпионство – «Ростов», а не «Зенит»

7 марта 2016, 16:00
12

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал «Ростов» главным конкурентом армейцев в борьбе за чемпионство. Отметим, что москвичи возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, донской клуб отстает от них на три балла и располагается на второй строчке.

«Сейчас становится ясно, что основным конкурентом ЦСКА в борьбе за чемпионство является «Ростов», а не «Зенит», который все привыкли видеть в этой роли. Тем более следующий матч армейцам играть как раз в Ростове. Игра будет принципиальной, поскольку ростовчане впервые имеют возможность побороться за титул. Весь регион сегодня живет интересами своего клуба. Шанс побороться за чемпионство и место в Лиге чемпионов – это огромная мотивация для игроков «Ростова», – сказал Газзаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Зенит Газзаев Валерий
Комментарии (12)
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REDWHITE_
1457355934
проект вообще никому не конкурент))
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MURAD F. A.
1457356735
Газпром конкурент, а не зенит
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CSKA №1
1457357329
У ЦСКА конкурент скорее они сами,нежели Ростов или Газпром!!!
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Тяп-Ляп.
1457357480
Конкурент Ростова Гинер и судьи,а не ЦСКА.
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андрей андреев
1457360651
Засудили цуки первую игру-ничья была
Ответить
Taps
1457364278
Пока квадратный мулат не уедет "Зениту" ничего не выиграть.
Ответить
андрей андреев
1457364856
И не ставьте минусы-было 1-1
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APchelov
1457374394
Газзаев не сделал никакого открытия. Зениту в этом году придётся отдохнуть от лиги чемпионов. Протрезветь. И заняться наведением порядка внутри
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nemolod
1457377549
Безусловно,игра в Ростове будет ключевой,однако Зенит также нельзя сбрасывать со счетов! Впереди еще 11 туров и каждая из этих команд может как прибавить,так и тормозить в силу разных причин!
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