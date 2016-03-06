Черевченко: «В который раз сами себе привозим голы»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал итоги выездного поединка 19-го РФПЛ против «Терека» (1:2).

– «Локомотив» живо начал, забил быстрый гол, но быстро пропустил. Что случилось?

– Мы это уже проходили со «Спортингом». В Москве забили быстрый гол, но три получили в оборотку. Слишком глубоко сели, начали обороняться уже с пятой минуты, непонятно почему. Будем разбираться.

– Что говорили команде в перерыве?

– Сказал, что нужно прекращать непонятные ошибки. В который раз сами себе привозим голы. По сути, это не «Терек» сегодня выиграл, это мы проиграли.