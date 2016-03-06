ЦСКА — «Спартак». Онлайн-трансляция

Главное дерби страны обещает стать самым значимым событием первого весеннего тура чемпионата России. ЦСКА неудачно провел последние матчи РФПЛ, и «Спартак» по-прежнему имеет шансы даже обойти «армейцев» в турнирной таблице. Не стоит забывать и про Романа Широкова, который еще совсем недавно защищал цвета своего нынешнего соперника.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак». Начало в 19:30. Не пропустите!