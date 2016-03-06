РФПЛ. «Терек» благодаря автоголу Гилерме обыграл «Локомотив»

В матче 19-го тура РФПЛ «Терек» на своем поле со счетом 2:1 одержал победу над «Локомотивом». Судьбу трех очков решил автогол Гилерме.
Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур
Терек (Грозный) – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Самедов, 4; 1:1 – Рыбус, 8 (с пенальти); 2:1 – Гилерме, 33 (в свои ворота).
Терек: Городов, Уилкшир, Семенов, Родолфо, Кузяев, Рыбус, Иванов, Айссати, Пирис (Адилсон, 81), Грозав (Мбенгуе, 82), Митришев (Лебеденко, 78).
Локомотив: Гилерме, Денисов, Михалик, Дюрица, Пейчинович, Баринов (Шкулетич, 88), Тарасов, Самедов, Касаев (Игнатьев, 65), Коломейцев (Хенти, 58), Миранчук.
Предупреждения: Уилкшир, 89 – Пейчинович, 66; Баринов, 84.
Судья: Александр Егоров (Саранск).
Источник: Бомбардир.ру