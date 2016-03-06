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  • РФПЛ. «Терек» благодаря автоголу Гилерме обыграл «Локомотив»

РФПЛ. «Терек» благодаря автоголу Гилерме обыграл «Локомотив»

6 марта 2016, 18:52
12

В матче 19-го тура РФПЛ «Терек» на своем поле со счетом 2:1 одержал победу над «Локомотивом». Судьбу трех очков решил автогол Гилерме.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Терек (Грозный) – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Самедов, 4; 1:1 – Рыбус, 8 (с пенальти); 2:1 – Гилерме, 33 (в свои ворота).

Терек: Городов, Уилкшир, Семенов, Родолфо, Кузяев, Рыбус, Иванов, Айссати, Пирис (Адилсон, 81), Грозав (Мбенгуе, 82), Митришев (Лебеденко, 78).

Локомотив: Гилерме, Денисов, Михалик, Дюрица, Пейчинович, Баринов (Шкулетич, 88), Тарасов, Самедов, Касаев (Игнатьев, 65), Коломейцев (Хенти, 58), Миранчук.

Предупреждения: Уилкшир, 89 Пейчинович, 66; Баринов, 84.

Судья: Александр Егоров (Саранск).

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив
Комментарии (12)
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ДЖУZ
1457279748
ну незнаю, если меня спросить это и не автогол
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Maksim Lagerev
1457279786
это не игра локо это позор достали уже так играть первый тайм хоть и пропустили два лучше играли чем второй тайм. Вообщем стыдно за вас локо стыдно но продолжим верить
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steblin
1457279815
Терек с победой а локо пора пол команды разогнать.
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89388900185
1457280139
заслуженно на классе
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defend9519
1457280383
Благодаря голу Гельерме ? Вы в футболе разбираетесь ?
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MirOb1
1457280384
Какой автогол? От вратаря автоголов не бывает!!! С победой Терек, с заслуженной победой. Отдыхайте ребята!!!
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DISHNO
1457280992
Желчь внутри не позволяет написать нормально ТЕРЕК обыграл ЛОКО!Обязательно надо что то,да не так написать про Кавказские команды.
Ответить
DISHNO
1457281083
Блин,оказывается заслуги игроков ТЕРЕКА вообще не было в этом голе ))) Вам самим не смешно админы?????
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rusti2006
1457281504
Благодаря голу Гельерме, вратарь сам себя забил
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Rash_0559
1457286028
с победой Терек!
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