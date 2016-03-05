Венгер: «Не знаю, остались ли мы в чемпионской гонке»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил турнирные перспективы команды после матча 29-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

«Я не знаю, остались ли мы в чемпионской гонке. Посмотрим, что произойдет на выходных, но этот матч должен придать нам заряд бодрости, и если мы сможем им воспользоваться, то у нас будет шанс. Игра показала, что у нас есть правильный дух и сбалансированность. В целом, мы сыграли надежно.

Если «Лестер» обыграет «Уотфорд», то они окажутся в отличном положении. Они не зависят от чужих результатов», – сказал Венгер.