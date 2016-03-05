Раньери: «Большие клубы не хотят терять деньги, но они сами виноваты»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал идею создания европейской Суперлиги, куда должны войти только топ-клубы.

«Я понимаю, что большие команды хотят быть уверены в том, что получат свои деньги, и не хотят остаться без Лиги чемпионов, но это спорт. Если происходит что-то странное, то не вините маленькие клубы – вините себя. Им нужно задаться вопросом о том, почему «Лестер» играет лучше них.

Лигу чемпионов нужно заслужить. Не попав туда один раз, они хотят создать что-то другое? Это неправильно. Вы боитесь. Вы слабы. Вы боитесь потерять деньги. Это плохо для спорта, потому что дальше будет неизвестно что», – сказал Раньери.