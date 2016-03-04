Венгер: «Вера, преданность и единение станут решающими в дерби»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча 29-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

«Без сомнения, это будет большая игра. Она очень важна для обеих команд, а у нас, кроме того, хорошая статистика в матчах с «Тоттенхэмом».

В этой игре решающими факторами станут вера, преданность и единение – эти качества дают команде дополнительные силы, и именно их мы собираемся продемонстрировать.

Нужно сосредоточиться на процессе, хорошо защищаться вместе, хорошо атаковать вместе, играть в наш комбинационный футбол и быть готовыми бороться все 90 минут. Это может стать ключом к победе», – сказал Венгер.

Матч «Тоттенхэм» – «Арсенал» состоится в субботу, 5 марта. Начало – в 15:45 по московскому времени.