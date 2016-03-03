В ЦСКА не готовы попрощаться со Слуцким после Евро-2016

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не хочет расставаться с наставником команды Леонидом Слуцким, который также занимает должность главного тренера сборной России.

"Это не вопрос нашей моральной готовности. Разумеется, клуб заинтересован в том, чтобы Леонид Викторович остался у нас. Тут двух мнений быть не может. Сам Слуцкий тоже не раз говорил, что ЦСКА он покидать не хочет, – и Евгению Ленноровичу, и мне, и в прессе. Как все сложится после Евро, сейчас предположить крайне сложно. Поэтому предлагаю не гадать на кофейной гуще. Есть факт – клуб и тренер хотят продолжить сотрудничество. А как все сложится после Евро, это на данный момент непредсказуемо", — сказал Бабаев.

Напомним, что глава РФС Виталий Мутко сообщил, что с лета сборную будет тренировать освобожденный тренер.