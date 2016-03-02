Ари: «Противники хорошо изучили нашу тактику»

Бразильский нападающий "Краснодара" Ари прокомментировал победу своей команды над "Тереком" (1:0) в четвертьфинале Кубка России.

"Это была очень тяжелая игра. Сейчас я хочу забыть эту встречу и готовиться к следующей игре. Наши противники хорошо изучили нашу тактику. Защитники действуют очень компактно против нас, что осложняет игру группе атаки. Я думаю, что тренер что-то поменяет к следующей игре и мы будем действовать лучше.

Я надеюсь, что эта победа принесла нам ту игру, которую мы искали. Думаю, что мы будем действовать более сыграно. Убежден, что мы будем играть более уверенно и к следующему матчу подойдeм в полной боевой готовности", - сказал Ари.

Напомним, что "Краснодар" в полуфинале Кубка России сыграет с ЦСКА.