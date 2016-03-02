Слуцкий: «Зинченко выделяется на фоне остальных»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высоко оценил игру украинского полузащитника "Уфы" Александра Зинченко.

- Много восторгов по поводу игры Зинченко. Можете ли назвать его самым талантливым юношей в чемпионате России?

- У нас в лиге вообще немного футболистов 1996 года рождения стабильно играют. Пока он, по сути, единственный. Надеюсь, что Головин станет еще одним таким игроком. У Зинченко есть качества, которые позволяют ему выделяться, играть в стартовом составе "Уфы" и органично смотреться в РФПЛ.