Руководство «Ливерпуля» поможет Клоппу купить Ройса

Американские владельцы "Ливерпуля" всерьез настроены помочь наставнику команды Юргену Клоппу подписать его бывшего протеже Марко Ройса из дортмундской "Боруссии".

Ройс является главной целью красных, а его возможное подписание поддержал легенда клуба Джейми Каррагер.

Другой знакомый Клоппу игрок – Марио Гетце – тоже находится на прицеле, но его подписание кажется руководству слишком маловероятным.