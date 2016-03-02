Руководство «Ливерпуля» поможет Клоппу купить Ройса

Американские владельцы "Ливерпуля" всерьез настроены помочь наставнику команды Юргену Клоппу подписать его бывшего протеже Марко Ройса из дортмундской "Боруссии".
Ройс является главной целью красных, а его возможное подписание поддержал легенда клуба Джейми Каррагер.
Другой знакомый Клоппу игрок – Марио Гетце – тоже находится на прицеле, но его подписание кажется руководству слишком маловероятным.
Источник: Mirror.co.uk
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