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Рахимов: «Не могу предъявить претензии команде»

1 марта 2016, 22:08

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов в эфире канала "Наш футбол" подвел итог матча 1/4 Кубка России против "Краснодара" (0:1).

"К сожалению, так бывает в футболе. Нужно было реализовывать моменты, которые у нас были, особенно во втором тайме. Если бы мы забили первый мяч, "Краснодару" было бы намного тяжелее. Пропустили в концовке, в результате чего не осталось времени что-то поменять.

Это был наш первый официальный матч, у нас не было игрового тонуса. Но я не могу предъявить претензии команде ни по организации игры, ни по самоотдаче. Обидно, что команда не прошла дальше", – сказал Рахимов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия Краснодар Ахмат
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