Кубок России. «Краснодар» в дополнительное время одолел «Терек»

В матче 1/4 финала Кубка России "Краснодар" обыграл "Терек" – 1:0. В основное время команды поразить ворота друг друга не сумели, а во втором дополнительном тайме победу краснодарцам принес точный удар Андреаса Гранквиста.

В полуфинале "Краснодар" сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 20 апреля.

Кубок России. 1/4 финала

Краснодар – Терек – 1:0 (0:0; 0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Гранквист, 115.

Краснодар: Крицюк, Страндберг, Гранквист, Каборе, Мамаев, Жоазиньо (Смолов, 62), Торбинский, Петров, Перейра, Газинский (Ахмедов, 94), Вандерсон (Ари, 62).

Терек: Городов, Уилкшир, Родолфо, Семенов, Плиев, Кузяев, Пирис (Лебеденко, 118), Айссати, Иванов, Грозав (Рыбус, 117), Митришев (Мбенгуе, 84).

Предупреждения: Уилкшир, 49; Иванов, 57; Смолов, 75; Гранквист, 82; Ари, 83; Родолфо, 86.

Судья: Кирилл Левников.

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