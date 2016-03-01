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  • Слуцкий: «После финального свистка начали думать о «Спартаке»

Слуцкий: «После финального свистка начали думать о «Спартаке»

1 марта 2016, 20:10
12

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 1/4 Кубка России против "Уфы" (2:0) ответил на вопросы о предстоящем 6 марта дерби со "Спартаком" в рамках 19-го тура РФПЛ.

– У вас в выходные будет дерби со "Спартаком". Можно назвать встречу с "Уфой" некой тренировочной игрой в рамках подготовки к нему?

– Мне сложно представить, чтобы четвертьфинал национального кубка был тренировочной игрой. Тем более проводили матч на выезде в сложных погодных условиях. Никто не гарантировал победы. После финального свистка начали думать о "Спартаке", до того думали об "Уфе".

– На игру со "Спартаком" состав будет таким же?

– Посмотрим. Набабкин получил повреждение, плюс будем оценивать Головина и Василия Березуцкого, которые претендуют на стартовый состав. Определимся ближе к матчу, – сказал Слуцкий.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Россия ЦСКА Уфа Спартак Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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Лыков
1456853900
Чо там думать. Жахнуть убогих и все
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Zeff
1456854308
Голова, она для того, чтобы есть. Не надо думать.
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Zeff
1456860650
Вам бы в чемпионате Гибралтара выступать.
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FanCSKA032
1456864461
Нееееее, бомжики там уже доминируют
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REDWHITE_
1456896621
надо обыгрывать старых кляч
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Каратель помойников
1456972149
перед подготовкой к матчу со спартаком надо в макдональдс заглянуть,бигмак скушать
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