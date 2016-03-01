Слуцкий: «После финального свистка начали думать о «Спартаке»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 1/4 Кубка России против "Уфы" (2:0) ответил на вопросы о предстоящем 6 марта дерби со "Спартаком" в рамках 19-го тура РФПЛ.

– У вас в выходные будет дерби со "Спартаком". Можно назвать встречу с "Уфой" некой тренировочной игрой в рамках подготовки к нему?

– Мне сложно представить, чтобы четвертьфинал национального кубка был тренировочной игрой. Тем более проводили матч на выезде в сложных погодных условиях. Никто не гарантировал победы. После финального свистка начали думать о "Спартаке", до того думали об "Уфе".

– На игру со "Спартаком" состав будет таким же?

– Посмотрим. Набабкин получил повреждение, плюс будем оценивать Головина и Василия Березуцкого, которые претендуют на стартовый состав. Определимся ближе к матчу, – сказал Слуцкий.