Фернандес: «Для нас очень важно возобновить сезон победой»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес считает матч 1/4 финала Кубка России с "Уфой" очень важным. По словам бразильца, положительный исход противостояния придаст ему и его партнерам по команде уверенность перед поединком 19-го тура РФПЛ со "Спартаком" (6 марта).

"У матча большая важность, ведь это первая официальная игра в году. Притом это поединок на выбывание, если уступим – перестанем претендовать на Кубок. Для нас очень важно возобновить сезон победой. Это необходимо еще и для того, чтобы обрести уверенность, ведь вслед за "Уфой" нас ждет супердерби", - заявил защитник.