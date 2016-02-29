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  • Слуцкий: «Широков – игрок специальный. Но таких «специальных» в ЦСКА большинство»

Слуцкий: «Широков – игрок специальный. Но таких «специальных» в ЦСКА большинство»

29 февраля 2016, 10:14
2

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке армейского клуба Романе Широкове.

– Когда Широков только-только разорвал контракт со "Спартаком", казанское издание "Бизнес Онлайн" привело мнение тренера "Рубина" Дмитрия Кузнецова: "Широков испортит атмосферу в команде, из-за него ЦСКА потеряет позиции". Что ответите пессимисту?

– Широков и правда игрок специальный. Требующий особого к себе отношения. Но в ЦСКА таких "специальных" большинство. Ну, одним больше. А впечатления и ощущение от совместной работы с Романом у меня положительные. Какие были в сборной, такими же остаются и в клубе. Никаких претензий к Широкову у меня не возникло – ни по тренировочной работе, ни по поведению в быту, ни по взаимоотношению с партнерами. Общается он, естественно, больше с ребятами, которых много лет знает по национальной команде, – Березуцкими, Акинфеевым, Игнашевичем.

Напомним, в московскую команду Широков перешел в качестве свободного агента этой зимой. Последним местом работы хавбека был московский "Спартак". Полузащитник является воспитанником ЦСКА, однако за армейцев он не провел ни одного матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Zeff
1456739024
ЦСКА это в основном дерево. Тяжело там Широкову будет.
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iiiiiws
1456741689
специальность смотри не испорти
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