Покеттино: «Бывает, что при хорошей игре мяч просто не идет в ворота»

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино поделился эмоциями после матча 27-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (2:1).

"Матч выдался непростым. Мяч не шел в ворота, а вот соперник сумел реализовать свой момент.

В футболе так бывает – при хорошей игре не получается поразить ворота. Мне понравился настрой и заряженность команды на борьбу. Это отличная победа.

Наши болельщики оказывали превосходную поддержку. Они помогали команде, давали ей веру в себя. Хочу сказать фанатам за это спасибо.

Мы не собираемся смотреть далеко в будущее, а просто будем играть матч за матчем. У нас сильный состав, постараемся показать наилучший результат", – сказал Покеттино.