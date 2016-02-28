«Ювентус» - «Интер». Смотреть онлайн

В 27 туре итальянской Серии А "Ювентус" на своем поле примет "Интер". Последняя очная встреча этих команд закончилась разгромной победой "Старой синьоры" со счетом (3:0), которая практически лишила шансов миланцев на победу в Кубке Италии. Черно-синие, безусловно, жаждут взять реванш, а у туринцев на кону соперничество с "Наполи" в борьбе за чемпионство.

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Начало игры "Ювентус" - "Интер" в 22:45. Не пропустите!