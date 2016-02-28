Иванович: «Матч с «Саутгемптоном» – самый сложный для «Челси» в этом сезоне»

Защитник "Челси" Бранислав Иванович, ставший автором победного гола в ворота "Саутгемптона" (2:1) в матче 27-го тура АПЛ, поделился впечатлениями от данной игры.

"Я не видел, как мяч влетает в сетку, но это здорово, потрясающее чувство. Думаю, такие голы не важны в индивидуальном плане, но они важны команде, потому что мы работаем все вместе.

Матч был очень сложным, думаю, это был самый сложный матч на выезде в этом сезоне. Нам пришлось очень много работать, чтобы набрать три очка. Мы контролировали игру, но три очка дались с трудом, против "Саутгемптона" было сложно обороняться, потому что они играли очень хорошо на контратаках, однако мы забили наши голы. Думаю, мы заслужили наши три очка.

Каждый раз, когда мы расслабляемся хотя бы на несколько секунд, мы теряем очки, так что надо двигаться шаг за шагом. Через три дня у нас другой матч, и нам надо быть осторожными, потому что это еще один выездной матч с трудным соперником. Но мы будем собранными и постараемся сделать все, что можем, чтобы спасти сезон", – рассказал Иванович.