Радимов: «Пять лет с Денисовым не общался, а теперь за это неловко»

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов, ныне тренирующий "Зенит-2" рассказал о подробностях своего конфликта с бывшим партнером по команде полузащитником Игорем Денисовым, который сейчас защищает цвета московского "Динамо". Конфликт между игроками произошел осенью 2010 года на открытой для СМИ тренировке питерского клуба.

"Я судил двусторонку, Денисов не согласился с моим решением. Уже хотел на кулаках свое возмущение показать, но партнеры удержали. После того случая пять лет с Игорем не общался. Он делал шаги к примирению. Причем несколько раз. Присылал сообщения, предлагал встретиться. Но я молчал. А в сентябре 2014 года мы вместе с ним оказались в общей компании – на юбилее бывшего массажиста "Зенита", "Динамо" и сборной России Сергея Колесникова. Но я и там здороваться с Денисовым не стал.

Недавно снова написал. Сообщил, что заехал в Питер, пригласил посидеть старой компанией – с Аршавиным, Быстровым. Я идти не хотел. Когда СМС пришло, жена рядом сидела, говорю ей: "Денисов опять пишет, не пойду". Но Таня образумила. Сказала, ты столько лет с ним отыграл, вы столько вместе в футболе прошли, если зовет, сходи обязательно. Рад, что ее послушал, – время старой "зенитовской" компанией провели отлично. Мне даже теперь неловко, что так долго Денисова игнорировал", - поделился Радимов.