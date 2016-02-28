Гвардиола: «Мы одержали важную победу»

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола после победы в выездном матче 23-го тура Бундеслиги против "Вольфсбурга" (2:0) похвалил свою команду.

"Мои комплименты команде. Мы знали, что матч будет сложным. Четыре дня спустя после "Ювентуса" нам нужно было играть в Вольфсбурге. Мы очень хорошо начали встречу, но атаковали не достаточно решительно. Во втором тайме нам помог выход на поле Тьяго. Франк Рибери благодаря своему мастерству в ситуациях один на один также был важен для нас. Мануэль Нойер совершил несколько отличных сэйвов", - сказал Гвардиола.