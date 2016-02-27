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Зидан: «Чемпионат окончен»

27 февраля 2016, 20:58
9

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился впечатлениями после поражения от "Атлетико" (0:1) в матче 26-го тура Примеры.

"Чемпионат окончен. Домашнее поражение от "Атлетико" – это тяжелый удар. Я уверен в своих игроках. В следующем году многое будет по-другому, будут перемены.

В среду нас ждет еще одна игра. Я не сумасшедший. Это тяжелый момент, но мы должны оставаться профессионалами.

"Реал" никогда не сдается, я должен искать решения. Я не ожидал такого результата, это мое первое поражение на своем поле", – сказал Зидан.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Испания Реал Атлетико Зидан Зинедин
Комментарии (9)
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fakel-vrn
1456596685
не переживай зидан.....сколько еще их будет...
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Aztec58
1456596979
Странно, давеча он утверждал, что возможное поражение от Атлетико не остановит Реал в борьбе за победу в чемпионате, ага.
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Mr Abdullaev
1456598609
Ничего, Осасуну обыграешь.
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ЦСКА 2015-2016
1456600880
ДА жалко сколько усилий. Если тебя не уберут в будущем что нибудь получиться. удачи
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nitto
1456602507
Реалу нужно изменить отношение к делу, опускать руки во 2/3 чемпионата, когда на носу важные игры в ЛЧ, подрывает климат в клубе единомышленников. Когда один винтик ломается в системе, вся конструкция рушится и разбивается вдребезги, это происходит с ненадёжными сооружениями, к таковым можно отнести Реал. При неуверенном Бенитосе мы видели как команду разъедают постоянные ссоры и скандалы между игроками. Зидана уважают за его заслуги, но покажет ли он себя как человек, который готов преодолевать трудности вместе с клубом, когда на носу увольнение, непростая ситуация. Слабостью реала является атмосфера в клубе, когда лидера не поддерживают и постоянно ставят под сомнение его исключительность, в коллективе происходит разделение игроков на несколько лагерей. Команды нет, да и не будет, результат в первую очередь будет зависеть от индивидуальных действий игроков, на этом и строился Реал, удастся ли собрать один пазл воедино из 11-ти разных пазлов Зинедину? Надеюсь он волшебник и удивит нас в следующем сезоне, если конечно его не уберут раньше.
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JI e x a
1456681789
противоречивые чувства.... С одной стороны, за месяц команду построить нельзя, а тем более тренеру-новичку... но с другой стороны, если оставить Зидана на следующий сезон, сможет ли он действительно вывести Реал на новый уровень, или провалится, как и Бенитес....? очень много если в этом уравнении...
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