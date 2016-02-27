Зидан: «Чемпионат окончен»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился впечатлениями после поражения от "Атлетико" (0:1) в матче 26-го тура Примеры.

"Чемпионат окончен. Домашнее поражение от "Атлетико" – это тяжелый удар. Я уверен в своих игроках. В следующем году многое будет по-другому, будут перемены.

В среду нас ждет еще одна игра. Я не сумасшедший. Это тяжелый момент, но мы должны оставаться профессионалами.

"Реал" никогда не сдается, я должен искать решения. Я не ожидал такого результата, это мое первое поражение на своем поле", – сказал Зидан.