Слуцкий: «Оланаре – человек-загадка»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал об игровых особенностях новичка московского клуба Аарона Оланаре.

– Любой африканец – кот в мешке. На каждого Мусу – свой Мусса Маазу, на каждого Думбья – свой Секу Олисе. Оланаре – тоже человек-загадка?

– Да. Он обладает многими качествами, которые всем хорошо известны. Но как они проявятся? Как форвард раскроется? Как будет вести себя в топовом клубе? Мы не можем этого знать. Все покажет только практика. Поэтому вариант с арендой и правом дальнейшего выкупа в данном случае кажется мне оптимальным.

– Я имел в виду еще и специфическое поведение. Многие помнят безумного Маазу. Футболисты "Уфы", с которой вам 1 марта играть, не под диктофон рассказывают про сумасшедшие выходки Фримпонга… А Оланаре чудит?

– Все нормально, опасений нет. С Оланаре несколько раз встречались, беседовали. Мы наводили о нем справки. Роль играет и то, что он некоторое время выступал в Европе – в Норвегии.