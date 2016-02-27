Слуцкий оценил готовность Широкова к выходу на поле

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал состояние хавбека своей команды Романа Широкова, который этой зимой подписал контракт с армейцами.

– Каким вы нашли состояние Широкова, когда он приехал?

– Если не оптимальным, то близким к нему. Дело в том, что Широков – такой футболист, который больше играет за счет своих тактико-технических вещей и за счет выносливости. А выносливость потерять сложно. Как правило, когда люди не тренируются какой-то промежуток времени, то теряют скорость или качества, связанные с быстротой. Но Широков не может потерять скорость, потому что у него она и так невысокая. Об этом всем прекрасно известно. Выносливость же Широков демонстрировал с первых дней на достаточно высоком уровне. Понятно, что в каких-то моментах ему пришлось тяжело – все-таки Роман пропустил один сбор. Но ничего критичного не было. И я это понимал.