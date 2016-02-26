Зидан: «Что бы ни случилось, мы не попрощаемся с надеждами на титул»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что матч 26-го тура Примеры против "Атлетико" не станет для его команды решающим в борьбе за чемпионство.

"Что бы ни случилось, мы не попрощаемся с надеждами на титул. Мы не сдадимся до самого конца, потому что в розыгрыше еще есть очки", – сказал Зидан.

Также наставник "Реала" прокомментировал то обстоятельство, что "Атлетико" на неделе играл в Лиге чемпионов.

"Я не составляю расписания. Для меня важно хорошо подготовиться к игре. Каждую неделю кому-то приходится готовиться к матчам без большого количества времени на отдых".