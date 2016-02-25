Радимов: «По сравнению с Россией в Испании была школа выживания»

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал о своем времени в испанском чемпионате.

– Вы перешли из ЦСКА в "Сарагосу", когда вам было 20 лет. Чем впечатлила Примера?

– Тем, что там все по-другому. В России я входил в тройку лучших игроков, а приехал в Испанию и открыл для себя, что там на высочайшем уровне играют везде. И на поле надо прорываться через жесткую конкуренцию. Не только с местными игроками – а в "Сарагосе" тогда трое в сборной Испании выступало. И лимит на легионеров – три человека на поле. В конкурентах у меня были аргентинцы Кики Гонсалес и Густаво Лопес, игроки сборной. И уругваец Пойет. Мы четверо боролись за три легионерских места. Когда вернулся в Россию, после такой школы выживания чувствовал себя на поле очень уверенно и легко.

– Вы играли там против десятков звезд. Чье мастерство казалось нереальным?

– Меня поражал молодой Роналдо. Это был настоящий феномен. Несся на огромной скорости, и мяч у него был как привязанный. Пробить мог из любого положения – хоть с ходу, хоть в борьбе. Мне казалось, когда бразилец в порядке, ему и партнеры ни к чему – мог играть один. Когда он выступал позже в "Реале", это было уже совсем не то.

– Россиян в то время в Испании была целая команда.

– Мне запомнилась встреча с Игорем Ледяховым. Я только дебютировал в "Сарагосе", и мы играли с его "Спортингом". Бегаю рядом с бровкой, тренер меня подзывает, подсказывает что-то, а я ничего не понимаю. И что вы думаете? Ледяхов подходит к нам, слушает, что Фернандес говорит, и все мне переводит.

– Партнеры на него косо не посмотрели?

– Не обратил внимания. А вот о человеческих качествах Игоря это говорит убедительно. Что, впрочем, в футбольном мире давно всем известно.

– Испанскую карьеру вы разбавили сезоном в московском "Динамо". Тогда, в 1999-м, чувствовалось, что это специфический клуб?

– Нет. Генеральным директором был Николай Толстых, все вопросы замыкались на нем. Хотя перед финалом Кубка России с "Зенитом" разные люди в команду приезжали. Генералы, еще кто-то – сейчас это, наверное, называется попечительским советом.

– Проводили идеологические накачки?

– Скорее просто наставляли: "Надо выиграть, нельзя отдать трофей принципиальному сопернику из Питера, нельзя осрамить великий клуб".

– Премиальные за победу?

– Деньги обещали за кубок хорошие, но вполне умеренные. Значительно меньше месячной зарплаты.