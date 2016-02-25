Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радимов: «В «Зените» все демократично»

25 февраля 2016, 13:07
1

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал о том, как ему работается с наставником главной команды Андре Виллаш-Боашем.

– "Зенит" со всех сторон упрекают, что из питерской команды он превратился в иностранный футбольный проект. Без единого питерца в составе. Согласны?

– Когда я играл в "Зените", он наполовину состоял из местных воспитанников. В предшественнице академии, футбольной школе "Смена", я прошел все возраста – с 8 лет до 16. Конечно, понимаю, что основной состав без питерцев – плохо. Вижу в этом и свою вину.

– С Виллаш-Боашем на эту тему общаетесь?

– Иногда. Осенью больше контактировали по оперативным вопросам. Андре говорил, кто из "Зенита-2" ему нужен на тренировке.

– Он контролирует, как вы используете молодежь, которая регулярно попадает в заявки на матчи Премьер-лиги?

– Да. Накануне наших матчей Андре говорил, что, например, Евсеев и Долгов должны сыграть 60 минут. Так было перед выездом "Зенита" в Грозный. Виллаш-Боаш сказал, есть вероятность, что они с "Тереком" сыграют. И я должен их в начале второго тайма заменить. Как бы они ни играли и как бы ни складывался матч.

– Такие указания сверху воспринимаете спокойно?

– Как тренера меня это напрягает. Особенно когда находишься в районе зоны вылета. Но никаких проблем нет. Надо смотреть шире. Мы ведь работаем на главный "Зенит".

– К Виллаш-Боашу можно подойти в любой момент?

– Здесь у нас все демократично. На базе всегда можно подняться в кабинет Андре и поговорить. Но я осенью старался этим правом не пользоваться. Началась Лига чемпионов, матчи пошли через два дня на третий. Не хотелось Виллаш-Боаша отвлекать.

– За недоверие к молодежи его критикуют жестко.

– Сколько людей – столько мнений. Болельщики хотят, чтобы "Зенит" побеждал, привыкли смотреть за ним в Лиге чемпионов. И кому-то непринципиально, кто там за команду играет. Другие же хотят, чтобы большая часть состава обязательно состояла из питерцев. И тем не менее так уж тему подавать не стоит. Раз главный тренер выпускает молодых редко, значит, они должны показывать больше. Убедительнее доказывать, что в первой команде играть готовы. И вести себя в ней серьезнее.

– Вы о чем?

– Некоторые считают большим достижением, если съездят с "Зенитом" на сборы, получат бутсы и сфотографируются с Халком. А потом выставляют это в инстаграм. Я тогда спрашиваю: "Ты кто – болельщик или футболист? Тебя взяли в основу, чтобы ты конкурировал. Понятно, что с Халком конкурировать сложно, тем не менее заниматься ты в команде должен именно этим. А не смотреть на старших партнеров снизу вверх".

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Зенит-2 Виллаш-Боаш Андре Радимов Владислав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zenitforever2015
1456401950
Дзюбу с рождением сына!!!
Ответить
Главные новости
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
Головин забил «Ливерпулю» в товарищеском матче
17:20
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
2
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
2
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
6
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
3
Все новости
Все новости
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
1
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Евсеев – об игре «Динамо» с «Динамо Мх»: «Сегодня все болельщики будут за «Динамо»
15:51
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
6
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
В «Локо» двумя словами описали ситуацию в клубе
14:50
1
Бабаев объяснил, зачем ЦСКА купил вратаря Бориско
14:41
2
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
3
«Не похож на футболиста»: Сулейманов унизил самого дорогого форварда России
14:15
3
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
4
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
4
Глава ЦСКА ответил, верит ли он в светлое будущее клуба
13:16
Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА
12:59
2
Бабаев прокомментировал будущее 40-летнего Акинфеева в ЦСКА
12:52
Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ
12:38
2
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
10
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
9
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
7
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
25
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову
10:50
1
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
6
Где смотреть матч «Факел» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2026
10:21
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
2
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+