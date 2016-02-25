Радимов: «В «Зените» все демократично»

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал о том, как ему работается с наставником главной команды Андре Виллаш-Боашем.

– "Зенит" со всех сторон упрекают, что из питерской команды он превратился в иностранный футбольный проект. Без единого питерца в составе. Согласны?

– Когда я играл в "Зените", он наполовину состоял из местных воспитанников. В предшественнице академии, футбольной школе "Смена", я прошел все возраста – с 8 лет до 16. Конечно, понимаю, что основной состав без питерцев – плохо. Вижу в этом и свою вину.

– С Виллаш-Боашем на эту тему общаетесь?

– Иногда. Осенью больше контактировали по оперативным вопросам. Андре говорил, кто из "Зенита-2" ему нужен на тренировке.

– Он контролирует, как вы используете молодежь, которая регулярно попадает в заявки на матчи Премьер-лиги?

– Да. Накануне наших матчей Андре говорил, что, например, Евсеев и Долгов должны сыграть 60 минут. Так было перед выездом "Зенита" в Грозный. Виллаш-Боаш сказал, есть вероятность, что они с "Тереком" сыграют. И я должен их в начале второго тайма заменить. Как бы они ни играли и как бы ни складывался матч.

– Такие указания сверху воспринимаете спокойно?

– Как тренера меня это напрягает. Особенно когда находишься в районе зоны вылета. Но никаких проблем нет. Надо смотреть шире. Мы ведь работаем на главный "Зенит".

– К Виллаш-Боашу можно подойти в любой момент?

– Здесь у нас все демократично. На базе всегда можно подняться в кабинет Андре и поговорить. Но я осенью старался этим правом не пользоваться. Началась Лига чемпионов, матчи пошли через два дня на третий. Не хотелось Виллаш-Боаша отвлекать.

– За недоверие к молодежи его критикуют жестко.

– Сколько людей – столько мнений. Болельщики хотят, чтобы "Зенит" побеждал, привыкли смотреть за ним в Лиге чемпионов. И кому-то непринципиально, кто там за команду играет. Другие же хотят, чтобы большая часть состава обязательно состояла из питерцев. И тем не менее так уж тему подавать не стоит. Раз главный тренер выпускает молодых редко, значит, они должны показывать больше. Убедительнее доказывать, что в первой команде играть готовы. И вести себя в ней серьезнее.

– Вы о чем?

– Некоторые считают большим достижением, если съездят с "Зенитом" на сборы, получат бутсы и сфотографируются с Халком. А потом выставляют это в инстаграм. Я тогда спрашиваю: "Ты кто – болельщик или футболист? Тебя взяли в основу, чтобы ты конкурировал. Понятно, что с Халком конкурировать сложно, тем не менее заниматься ты в команде должен именно этим. А не смотреть на старших партнеров снизу вверх".