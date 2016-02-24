Гвардиола: «Мне плевать на физическое состояние игроков»

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола назвал первый матч 1/8 Лиги чемпионов против "Ювентуса" одной из самых красивых игр в своей жизни.

"Все дело в результате. Я знаю, что в Италии все думают о физическом состоянии игроков. Мне плевать на него: меня волнует вопрос психологического состояния.

У них было три момента, и они использовали два из них. Мы не могли рассчитывать на то, что будем доминировать в Турине на протяжении всех 90 минут.

В конце концов, значение имеет только счет – 2:2. Но и игра была отличная – одна из лучших в моей жизни", – сказал Гвардиола.