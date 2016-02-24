Селюк: «Переход Туре в российский клуб невозможен»

Агент ивуарийского полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент точно не собирается в Россию.

"На сто процентов переход Туре в российский клуб невозможен. У него столько предложений, причем от топ-клубов. Не думаю, что российские команды могут с ними тягаться. И дело здесь не в финансовой составляющей. Важны составляющие проекта. Его может привлечь план развития футбола в клубе", - сказал Селюк.

Напомним, что в следующем сезоне "Манчестер Сити" возглавит Хосеп Гвардиола, который не хочет видеть 32-летнего Туре в своей команде.