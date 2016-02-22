«Наполи» - «Милан». Онлайн-трансляция

Сегодня состоится матч 26-го тура чемпионата Италии, в котором сыграют "Наполи" и "Милан". У неаполитанцев есть отличная возможность вернуть себе первую строчку турнирной таблицы, однако для этого им предстоит справиться с непростым соперником.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 23:00. Не пропустите!