Черышев: «С самого первого дня в «Валенсии» я стараюсь показать все, на что способен»

Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", поделился своими ожиданиями от матча 25 тура чемпионата Испании против "Гранады", а также рассказал о том, как его приняли в команде.

"После двух удачных результатов состояние команды заметно улучшилось. Наблюдается положительная динамика, и в матче с "Гранадой" мы хотим развить наш успех. Игра будет тяжелой. У соперника многое стоит на кону, однако и мы хотим продолжить побеждать. Повторюсь, что матч будет очень трудным. Но если мы сыграем так, как умеем, то сможем выиграть. Надо помнить о сложившейся ситуации. Мы не так далеко как от верха турнирной таблицы, так и от ее низа. Нужно двигаться от игры к игре. Важно – стараться выигрывать в каждом матче. В ближайшей игре за три очка придется серьезно побороться.

С самого первого дня я стараюсь показать все, на что способен. Я работаю с придельной интенсивностью, но при этом с улыбкой на лице. Делаю все, чтобы помочь команде. И ко мне здесь великолепно относятся также с самого первого дня. За это я благодарен клубу, товарищам по команде и болельщикам. Они очень тепло меня встретили. Надеюсь, что буду помогать команде. И не важно, выходя в стартовом составе или со скамейки запасных. Главное, чтобы команда становилась сильнее.

Меня поразила поддержка наших болельщиков во встрече с "Эспаньолом". Они болели за нас, даже когда мы пропустили. Фанаты придают нам дополнительные силы. Когда мы приехали на клубном автобусе, их поддержка была невероятной. Любой игрок не может этого не заметить. Когда все держатся вместе, то и задачи решать проще", - сказал Черышев.