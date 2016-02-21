«Малага» - «Реал». Онлайн-трансляция

Успехи "Барселоны" вынуждают конкурентов в каждом матче играть только на победу. "Реал" при Зинедине Зидане неубедительно выглядел в выездных матчах против "Бетиса" и "Гранады", с трудом взяв четыре очка. Сегодняшняя игра обещает быть очень непростой для "королевского клуба".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 18:00. Не пропустите!