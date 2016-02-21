Появление болельщиков на беговых дорожках может стать причиной прекращения матча ЛЧ

Киевское "Динамо" накануне первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" обратилось к болельщикам с просьбой соблюдать порядок на стадионе. Напомним, изначально этот матч должен был проходить без зрителей из-за беспорядков на трибунах во время игры киевлян против "Челси" в матче группового турнира, однако позже УЕФА разрешил болельщикам присутствовать на трибунах. В заявлении подчеркивается, что появление фанатов на беговых дорожках станет причиной для прекращения матча.

"Обращаем ваше внимание, что появление зрителей на беговых дорожках станет причиной для прекращения матча. Это будет угрожать нашей команде поражением, а трибунам "Олимпийского" – дисквалификацией", – говорится в заявлении клуба.