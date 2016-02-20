Обамеянг: «С детства мечтаю надеть футболку «Реала»

Форвард "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что его детской мечтой является выступление за мадридский "Реал".

"Я с детства мечтаю играть в "Реале". Мой дед обитал в 110-ти километрах от Мадрида, и накануне его смерти в 2014-м году я дал ему обещание, что буду выступать в составе королевского клуба. Осуществить это будет нелегко, однако я постоянно держу эту цель в своей голове. Однако, если это будет не "Реал", а другой испанский гранд, то все равно это станет превосходным подарком для моей мамы", – сказал Обамеянг.