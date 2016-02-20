Гинер: «У нас был разговор со Слуцким относительно его будущего в сборной»

Президент ЦСКА Евгений Гинер не желает думать о том, уйдет ли Леонид Слуцкий на постоянную должность в сборную России.

"Совмещение постов Слуцким? Не стал бы сейчас акцентировать внимание на этом вопросе. Наверное, для начала РФС должен быть удовлетворен выступлением сборной на Евро. Если это произойдет, футбольный союз выйдет с просьбой либо вообще Леонида Викторовича отдать, либо совмещать. Тогда я буду думать и принимать решение.

А пока РФС ко мне не обратился и, стало быть, вопроса нет — зачем мне думать на эту тему? Вдруг Виталий Леонтьевич скажет: "Большое спасибо, но мы нашли тренера, и к 2018 году сборную будет готовить такой-то". А со Слуцким у нас разговор на эту тему был, но выносить его на публику не хочу", — заявил Гинер.