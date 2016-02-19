Моуринью: «Я не возглавлю «Интер» в следующем сезоне»

Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью заявил, что в ближайшее время не собирается возвращаться в итальянский клуб. Португалец прибыл в Милан и собирается посетить матч 26-го тура Серии А между "Интером" и "Сампдорией".

"После обеда мы пойдем на "Сан Сиро" и будем надеяться, что "Интер" победит. Это будет очень волнительно для меня – "Сан Сиро", фанаты "Интера"…

Но я хочу прояснить одну вещь: я не возглавлю "Интер" в следующем сезоне. У клуба есть проект – это Эрик Тохир и Роберто Манчини. Я полностью поддерживаю их идеи и надеюсь, что проект тренера и президента будет успешен", – сказал Моуринью.