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  • Гинер: «Думаю, летом Мутко решит вопрос натурализации Марио Фернандеса»

Гинер: «Думаю, летом Мутко решит вопрос натурализации Марио Фернандеса»

19 февраля 2016, 18:31
5

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, как проходит процесс натурализации защитника армейцев Марио Фернандеса.

– Решается ли вопрос с российским гражданством Марио Фернандеса?

– Это вопрос не ко мне, а к РФС и к Минспорта. Потому что только они могут выйти на администрацию президента с просьбой, чтобы Марио дали гражданство. Мне кажется, он принесет сборной очень много пользы. К чемпионату Европы успеть невозможно, потому что надо еще поменять спортивное гражданство, а это тоже требует времени. Вот почему речь сейчас идет уже о ЧМ-2018. Думаю, уже летом Виталий Леонтьевич этот вопрос решит.

– Но со стороны РФС и Минспорта была какая-то инициатива по этому поводу?

– Она должна исходить только от игрока. А у Марио есть желание не просто получить российское гражданство и играть за нашу сборную – думаю, его будут приглашать и в сборную Бразилии. У него есть желание именно жить в нашей стране, что очень важно. Кто-то из бразильцев, насколько помню, просил о гражданстве, а потом уехал и о России не вспоминает. Я же уверен, что даже если Марио пригласят в "Реал", "Барселону" или еще какой-то из больших клубов, он будет своим постоянным местом жительства считать Россию. И с удовольствием сюда приезжать независимо от того, где он в данный момент играет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия ЦСКА Россия Фернандес Марио Мутко Виталий Гинер Евгений
Комментарии (5)
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Aztec58
1455897890
Странно, значит Гильерме получил гражданство через процедуру для простых смертных, а для заморского коня - по блату через администрацию Президента? А за какие заслуги?
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джон базелон
1455907876
Реал,Барселона??Уедет в большой клуб???Наркоман что ли этот Гинер?
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