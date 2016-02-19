Гинер: «Думаю, летом Мутко решит вопрос натурализации Марио Фернандеса»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, как проходит процесс натурализации защитника армейцев Марио Фернандеса.

– Решается ли вопрос с российским гражданством Марио Фернандеса?

– Это вопрос не ко мне, а к РФС и к Минспорта. Потому что только они могут выйти на администрацию президента с просьбой, чтобы Марио дали гражданство. Мне кажется, он принесет сборной очень много пользы. К чемпионату Европы успеть невозможно, потому что надо еще поменять спортивное гражданство, а это тоже требует времени. Вот почему речь сейчас идет уже о ЧМ-2018. Думаю, уже летом Виталий Леонтьевич этот вопрос решит.

– Но со стороны РФС и Минспорта была какая-то инициатива по этому поводу?

– Она должна исходить только от игрока. А у Марио есть желание не просто получить российское гражданство и играть за нашу сборную – думаю, его будут приглашать и в сборную Бразилии. У него есть желание именно жить в нашей стране, что очень важно. Кто-то из бразильцев, насколько помню, просил о гражданстве, а потом уехал и о России не вспоминает. Я же уверен, что даже если Марио пригласят в "Реал", "Барселону" или еще какой-то из больших клубов, он будет своим постоянным местом жительства считать Россию. И с удовольствием сюда приезжать независимо от того, где он в данный момент играет.