Рамос: «Реал» стал на один шаг ближе к четвертьфиналу»

Защитник "Реала" Серхио Рамос считает, что его команде стала на шаг ближе к следующему раунду Лиги чемпионов после победы в первом матче 1/8 финала турнира на выезде с "Ромой" (2:0).

"Мы здорово показали себя в индивидуальном плане, но как команда действовали еще лучше. У нас с первых минут был план завладеть мячом. Эта победа приблизила нас на один шаг к четвертьфиналу", - приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Напомним, что ответная встреча состоится в Мадриде во вторник, 8 марта.