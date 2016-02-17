«Рома» хочет летом купить Зинченко за 4 миллиона

Полузащитник "Уфы" Александар Зинченко может летом перейти в "Рому". Как сообщает Footballtransfer.com.ua, римляне начали переговоры о трансфере украинского игрока и готовы заплатить за него четыре миллиона евро. По информации источника, сам Зинченко уже дал предварительное согласие на переход в итальянский клуб.

Ранее генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщал, что Зинченко интересуются клубы, выступающие в Лиге чемпионов.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в четыре миллиона евро. В нынешнем розыгрыше РФПЛ Зинченко провел 13 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.